Показатели "идеальности" были определены с помощью новейших компьютерных технологий.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной в мире. Об этом сообщает издание The Sun.

Исследование проводили с помощью новейших компьютерных технологий. Специалисты придерживались математических формул "золотого сечения". Как оказалось, 33-летний Паттисон на 92 процента близок к "идеалу".

Отметим, что ранее этот титул принадлежал Джорджу Клуни, но он потерял лидерство после возрастных изменений. В настоящее время на втором месте актер Генри Кавилл с 91,64 процентами "идеальности", на третьем Брэдли Купер с показателем в 91 процент, а на четвертом Бред Питт — 90,51%.

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