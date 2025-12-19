Ленинградский зоопарк в 2025 году посетили 1,2 млн человек

Любимчиками стали манул Шу, калао Шанти, белая медведица Хаарчаана, жираф Соня и бинтуронги Карла и Тоши.

В Ленинградском зоопарке рассказали 5 февраля о том, что за прошлый год учреждение приняло 1,2 млн посетителей. Большая часть гостей пришла в июле (225,1 тыс. человек).

Были 140,2 тыс. человек из многодетных семей, 28,9 тыс. участников СВО и их семей, а также 11,3 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, состоялось 41 бесплатное мероприятие. Среди них – День рождения зоопарка, День защиты детей, День знаний и День города. В День защиты детей встретили 22,4 тыс. гостей.

Любимчиками стали манул Шу, калао Шанти, белая медведица Хаарчаана, жираф Соня и бинтуронги Карла и Тоши.

Мы от всей души благодарим каждого, кто стал частью этого исторического года для Ленинградского зоопарка. Для нас большая радость видеть знакомые лица и встречать новых друзей. Пресс-служба зоопарка

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка