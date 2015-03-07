Ботсад угостил обитателей Ленинградского зоопарка стволами и листьями банана

Тропическое лакомство понравилось всем без исключения.

Ботанический сад Петра Великого угостил приматов и оливкового агути из Ленинградского зоопарка стволами и листьями банана. Об этом рассказали в пресс-службе зверинца 5 марта.

Тропическое лакомство понравилось всем без исключения: Оливер, бурые черноголовые капуцины и черные макаки остались очень радостными.

Ранее на Piter.TV: альпаки Сушка и Гренка переехали в новый вольер. Длительное время они только осваивались там и выходили на недолгие прогулки.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)