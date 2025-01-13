Гигантская агава Сальма зацветет в Ботаническом саду Петербурга

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге готовится зацвести почти вековая агава Сальма. Радостной и одновременно печальной новостью поделились сотрудники сада. Растение привезли в Ленинград из Сухума в 1946 году, и тогда ему уже было 5–10 лет. В 2024 году агава упала под весом своей розетки, но ее подняли и сделали подпорную стенку.

В субботу, 17 апреля, агава выглядела как обычно, но уже в понедельник появился цветонос. На следующий день сотрудникам пришлось помочь ему освободиться от молодых листьев, так как он застрял среди шипов. Сейчас цветонос уже хорошо виден. Агавы цветут один раз в жизни. Растение направляет все накопленные силы на создание цветоноса и формирование семян, а затем погибает.