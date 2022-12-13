В Петербурге проходит фестиваль для любителей собак "Необыкновенный кросс"

В рамках мероприятия будут собраны средства на содержание приютов "Ржевка", "Ильинка", "Келтсские ангелы".

Сегодня, 20 мая, в Петербурге проходит для любителей собак "Необыкновенный кросс". Встречу организовали в Полюстровском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Красногвардейского района.

Вместе с хозяевами собаки примут участие в благотворительном забеге, цель которого – привлечь внимание к проблеме бездомных животных. В рамках мероприятия будут собраны средства на содержание приютов "Ржевка", "Ильинка", "Келтсские ангелы".

Принять участие в марафоне могут все желающие, даже те, у кого нет песика. Предусмотрены две дистанции: длиной в 1 и 3 километра. Регистрация для участников в 11:00. Старт в 13:15.

Парк разделили на интерактивные зоны: "Груминг", "Розыгрыш", "Аджилити" и "Веселые старты" и "Ветеринарный специалист". Владельцам животных предлагают послушать лекции, принять участие в мастер-классах, получить консультации о здоровье собак.

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Фото: pexels