Сегодня выпустили в пруд Летнего сада пару лебедей

Лебеди не первый год "переезжают" сюда в начале летнего сезона. Здесь птицы чувствуют себя комфортно.

Сегодня утром, 20 мая, в пруд Летнего сада выпустили пару лебедей — Елисея и Любаву. Об этом сообщил в своем tg-канале глава ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

А у петербуржцев и гостей города появляется еще одна весомая причина прогуляться в историческом центре. Знаю это по себе: в детстве я жил неподалеку и часто приходил в Летний сад, чтобы полюбоваться живым украшением Карпиева пруда. Александр Бельский, глава ЗакСа Петербурга

Лебеди не первый год "переезжают" сюда в начале летнего сезона. Здесь птицы чувствуют себя комфортно.

Ранее на Piter.tv: со здания Контрольно-счетной палаты в переулке Антоненко украли флаг Санкт-Петербурга.

Видео: Телеграм /т Александр Бельский