Сегодня выпустили в пруд Летнего сада пару лебедей

Сегодня утром, 20 мая, в пруд Летнего сада выпустили пару лебедей — Елисея и Любаву. Об этом сообщил в своем tg-канале глава ЗакСа Петербурга Александр Бельский.
А у петербуржцев и гостей города появляется еще одна весомая причина прогуляться в историческом центре. Знаю это по себе: в детстве я жил неподалеку и часто приходил в Летний сад, чтобы полюбоваться живым украшением Карпиева пруда.
Александр Бельский, глава ЗакСа Петербурга
Лебеди не первый год "переезжают" сюда в начале летнего сезона. Здесь птицы чувствуют себя комфортно.
Ранее на Piter.tv: со здания Контрольно-счетной палаты в переулке Антоненко украли флаг Санкт-Петербурга.
Видео: Телеграм /т Александр Бельский
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