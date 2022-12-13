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Со здания Контрольно-счетной палаты в переулке Антоненко украли флаг Санкт-Петербурга
Сегодня, 10:39
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Со здания Контрольно-счетной палаты в переулке Антоненко украли флаг Санкт-Петербурга

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Полицейские разыскивают молодых людей, которые совершили преступление.

Накануне, 19 мая, в переулке Антоненко хулиганы украли флаг Санкт-Петербурга со здания Контрольно-счетной палаты. По информации Piter.tv,  злоумышленниками оказались парень и девушка. 

Хулиганы сняли флаг с фасада здания, а затем с ним убежали. Инцидент произошел глубокой ночью. 

Сумма материального ущерба 5020 рублей. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения. Сейчас стражи порядка разыскивают мужчину 20-25 лет, который был одет в темные брюки, темный свитер, шапку черного цвета, плащ молочного цвета. Кроме того, они ищут его напарницу. На вид девушке около 18-20 лет. Она была одета в платье черного цвета, черную куртку, белые кроссовки. 

Ориентировка составлена и направлена в территориальные  отделения МВД России. Злоумышленников разыскивают.

Ранее на Piter.tv: в парадной дома на Алтайской армянин надругался над девочкой из Киргизии.

Фото: Piter.tv

 

Теги: контрольно-счетная палата, переулок антоненко, украли флаг петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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