Со здания Контрольно-счетной палаты в переулке Антоненко украли флаг Санкт-Петербурга

Полицейские разыскивают молодых людей, которые совершили преступление.

Накануне, 19 мая, в переулке Антоненко хулиганы украли флаг Санкт-Петербурга со здания Контрольно-счетной палаты. По информации Piter.tv, злоумышленниками оказались парень и девушка.

Хулиганы сняли флаг с фасада здания, а затем с ним убежали. Инцидент произошел глубокой ночью.

Сумма материального ущерба 5020 рублей. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения. Сейчас стражи порядка разыскивают мужчину 20-25 лет, который был одет в темные брюки, темный свитер, шапку черного цвета, плащ молочного цвета. Кроме того, они ищут его напарницу. На вид девушке около 18-20 лет. Она была одета в платье черного цвета, черную куртку, белые кроссовки.

Ориентировка составлена и направлена в территориальные отделения МВД России. Злоумышленников разыскивают.

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Фото: Piter.tv