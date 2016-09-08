После проверки КСП в Петербурге уволили 23 чиновников

Кроме того, было назначено 97 дисциплинарных высказываний в виде выговоров и возбуждено 14 уголовных дел.

Проверка Контрольно-счётной палаты (КСП) Петербурга привела к увольнению 23 чиновников. Об этом заявил руководитель КСП Константин Желудков во время выступления с ежегодным отчетом в Мариинском дворце в среду, 31 мая.

Желудков отметил, что лишение должностей стало крайней и вынужденной мерой. Оно было вызвано тем, что госслужащие не способны уже перестраиваться в правильное русло. Кроме того, было назначено 97 дисциплинарных высказываний в виде выговоров.Также глава КСП упомянул о возбуждении 14-ти уголовных дел, которые также стали крайней мерой.

По результатам работы органа за 2023 год, было восстановлено 137 млн рублей. Претензионный объем на возврат средств составил 371 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Денис Четырбок стал главой бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

Фото: пресс-служба Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга