Денис Четырбок стал главой бюджетно-финансового комитета ЗакСа

Парламентария поддержали 46 народных избранников, двое воздержались, а 1 проголосовал против.

В среду, 31 мая, депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок вступил в должность председателя парламентского Бюджетного-финансового комитета. Кандидатуру выдвинул спикер ЗакСа Александр Бельский.

Парламентария поддержали 46 народных избранников, двое воздержались, а 1 проголосовал против. Отметим, что парламент обходился без руководителя Бюджетного-финансового ведомства не более получаса. Прямо перед выбром нового кандидата свои полномочия сложил занимавший пост Михаил Барышников, который стал новым представителем ЗакСа при правительстве Северной столицы.

Напомним, что Четырбок выступал членом Комитета по законодательству ЗакСа в текущем созыве. До этого он руководил правителственным Комитетом по законодательству.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе выбрали почетных граждан Санкт-Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Денис Четырбок