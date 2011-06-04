Контрольно-счётная палата проверит петербургские комбинаты соцпитания

В рамках мероприятий будут проверены документы, материальные запасы, состояние пищеблоков, условия хранения продуктов и приготовления пищи.

Контрольно-счётная палата (КСП) Петербурга организовала проверку городского управления соцпитания и комбинатов, которые ему подчиняются. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Проверка завершится 11 декабря. В рамках мероприятий будут проверены документы, материальные запасы, состояние пищеблоков, условия хранения продуктов и приготовления пищи. Кроме того, будет оценён уровень бухгалтерского учёта и финансового контроля. По словам председателя КСП Константина Желудкова, специалисты проконтролируют всё, "от столовой ложки до каждого сухарика".

Напомним, что меры приняты в связи с массовым отравлением в петербургской школе № 608 Кировского района. Там был выявлен очаг острой кишечной инфекции. Более 30-ти человек отравились, в реанимации оказались трое детей. После случившегося комбинат "Кировский" был закрыт на 3 месяца по решению суда.

Ранее мы сообщили о том, что в больницах Петербурга остается 31 ребенок после отравления в школе №608.

Фото: Piter.TV