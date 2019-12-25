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Суд приостановил деятельность комбината "Кировский" на 90 суток после отравления детей школы №608
Сегодня, 14:20
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Суд приостановил деятельность комбината "Кировский" на 90 суток после отравления детей школы №608

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Петербургский суд рассмотрел дело комбината "Кировский" после отравления в школе Кировского района.

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), в отношении АО "Комбинат питания "Кировский". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, комбинат проверили после отравлений в школе №608 в Кировском районе. В результате проверки были найдены различные нарушения.

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток. 

Ранее сообщалось, что Генпрокуратуру просят провести проверку производителей готовой еды после массового отравления в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: комбинат кировский, отравление, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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