Суд приостановил деятельность комбината "Кировский" на 90 суток после отравления детей школы №608

Петербургский суд рассмотрел дело комбината "Кировский" после отравления в школе Кировского района.

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), в отношении АО "Комбинат питания "Кировский". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, комбинат проверили после отравлений в школе №608 в Кировском районе. В результате проверки были найдены различные нарушения.

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратуру просят провести проверку производителей готовой еды после массового отравления в Петербурге.

Фото: Piter.TV