Дмитрия Филатова выбрали новым аудитором Контрольно-счётной палаты Петербурга

Прежний аудитор не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Стало известно, что новым аудитором Контрольно-счетной палаты Петербурга стал Дмитрий Филатов. Он проработал более 15 лет на различных должностях госслужбы Петербурга. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Филатов поделился, что его "опыт и признание могут помочь Контрольно-счетной палате Петербурга в ее деятельности". За его кандидатуру проголосовали 38 депутатов ЗакСа. Вместе с ним выдвигались на этот пост действующие сотрудники КСП Гиоргия Вашакидзе и Александра Дружинина. Их поддержали 12 и 4 депутата соответственно.

В КСП Филатов сменит Юрия Шутова. Прежний аудитор не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Ранее активистка из Адмиралтейского района Анна Букина получила угрозу. В полиции не реагируют. В письме упоминается, предположительно, бывшая глава Адмиралтейского района.

Фото: Piter.tv



