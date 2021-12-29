Активистка из Адмиралтейского района Анна Букина получила угрозу. В полиции не реагируют

Активистка Анна Букина получила угрозу от некого Алексея Петрова. Он недвусмысленно дал понять, что что-то может случиться с ее ребенком. Об этом рассказал активист Красимир Врански.
Женщина получила письмо 3-го февраля.
Ты паршивая овца так ничего и не поняла скоро свечку зажгешь о своем сраном детеныше.
написал отправитель [пунктуация автора сохранена].
В письме упоминается "Света" из Адмиралтейского района. По всей видимости, речь идет о бывшей главе администрации района Светлане Штуковой. Во время ее работы на должности Контрольно-счетная палата нашла многочисленные нарушения. Она покинула пост в октябре 2020-го года. Неизвестный писал о том, что из-за Букиной у "Светы" проблемы на новой работе.
Букина получала угрозы в своей адрес и адрес своей семьи и ранее. Петербурженка возглавляет совет дома и активно участвует в деятельности женсовета Адмиралтейского района. Ее жалобы в полицию остались без какой-либо реакции.
Фото: ВКонтакте / Анна Букина
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