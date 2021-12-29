Активистка из Адмиралтейского района Анна Букина получила угрозу. В полиции не реагируют

В письме упоминается, предположительно, бывшая глава Адмиралтейского района.

Активистка Анна Букина получила угрозу от некого Алексея Петрова. Он недвусмысленно дал понять, что что-то может случиться с ее ребенком. Об этом рассказал активист Красимир Врански.

Женщина получила письмо 3-го февраля.

Ты паршивая овца так ничего и не поняла скоро свечку зажгешь о своем сраном детеныше. написал отправитель [пунктуация автора сохранена].

В письме упоминается "Света" из Адмиралтейского района. По всей видимости, речь идет о бывшей главе администрации района Светлане Штуковой. Во время ее работы на должности Контрольно-счетная палата нашла многочисленные нарушения. Она покинула пост в октябре 2020-го года. Неизвестный писал о том, что из-за Букиной у "Светы" проблемы на новой работе.



Букина получала угрозы в своей адрес и адрес своей семьи и ранее. Петербурженка возглавляет совет дома и активно участвует в деятельности женсовета Адмиралтейского района. Ее жалобы в полицию остались без какой-либо реакции.

Фото: ВКонтакте / Анна Букина