КСП нашла нарушения в сфере госзакупок в Адмиралтейском районе на 240 миллионов рублей

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга в ходе проверки Адмиралтейского района выявила почти четыре тысячи нарушений на сумму более 449 миллионов рублей. Анализ коснулся деятельности чиновников и подведомственных учреждений за 2018-2020 годы.

КСП выявила нарушения сразу в нескольких областях. В тексте документа, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что большинство проблем выявлены в области распоряжения и управления госсобственностью. Так, Жилищное агентство по Адмиралтейскому району не зарегистрировало право оперативного управления по 830 объектам недвижимости. Кроме того, ведомство передало 108 нежилых помещений во владение управляющим компаниям, при этом не получив согласия собственников.

Также КСП выявила нарушения в сфере госзакупок на сумму более 240 миллионов рублей. В документе отмечается, что в ряде случаев неверно определялась начальная сумма контрактов, нарушались сроки их исполнения, оплачивались товары и услуги, которые не были обозначены в договорах. Одним из таких случаев Контрольно-счетная палата отметила заключение в 2018 году договора на поставку в Городскую поликлинику №28 цифрового малодозового флюрографа на сумму 7,8 миллиона рублей. Вместо этого медучреждение приняло и оплатило цифровую рентгенодиагностическую установку ГАММА.

В отчете КСП отмечается, что администрация Адмиралтейского района потратила 336 тысяч рублей на организацию ужинов, взяв средства из статьи "Расходы на организацию мероприятий в сфере культуры". В документе подчеркивается, что эти деньги предназначались на развитие сферы культуры. Также чиновники допустили нарушения при формировании субсидии на обеспечение госзадания детского пульмонологического санатория "Салют". Финансовая поддержка была рассчитана исходя из норматива затрат для учреждения мощностью 100 и более мест. Фактическое количество коек составило 75, а потери городского бюджета – 13,6 миллиона рублей.

Также КСП установила иные нарушения и недостатки, "свидетельствующие о слабой финансовой дисциплине как Администрации района, так и подведомственных учреждений". Проверка коснулась периода с 2018 по 2020 годы, когда администрацией руководила Светлана Штукова. По решению губернатора ее место в октябре прошлого года занял Сергей Оверчук. Результаты проверки отправлены главе города и прокурору Петербурга.

Напомним, что ранее аудит КСП не прошла администрация Фрунзенского района, которую на данный момент возглавляет Константин Серов. В официальном документе отмечается, что аналитики выявили 778 финансовых нарушений, сумма которых составила 306,2 миллиона рублей. Основные проблемы были зафиксированы в области стоимости госконтрактов и нецелевого расходования бюджетных средств. Также нарушения были выявлены в Колпинском районе, где КСП нашла нарушений на 826 миллионов рублей. Аудит также не прошел Центральный район, где было выявлено 120 случаев нарушений при формировании и исполнении бюджетов суммой в 455,1 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv