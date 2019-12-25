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Праздник фонтанов в Летнем саду посетили почти 5 тыс. человек
Сегодня, 8:37
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Праздник фонтанов в Летнем саду посетили почти 5 тыс. человек

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Мероприятие состоялось 21 сентября.

Почти 5 тыс. человек посетили праздник "Сад фонтанов" в Летнем саду в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Русского музея. 

Мероприятие состоялось 21 сентября. Его посетители наслаждались музыкой и танцами, проходили конкурсы и мастер-классы, экскурсии и лекции. Ожидается, что праздник станет ежегодным.

Ранее мы сообщали о том, что осенний праздник фонтанов в Петергофе пройдет в формате фестиваля. На два дня Нижний парк превратится в волшебный мир сказок Александра Пушкина благодаря использованию видеопроекций, арт-инсталляций, театральных представлений и световых эффектов. 

Фото: пресс-служба Русского музея

Теги: летний сад, праздник фонтанов, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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