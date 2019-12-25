Праздник фонтанов в Летнем саду посетили почти 5 тыс. человек

Почти 5 тыс. человек посетили праздник "Сад фонтанов" в Летнем саду в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Русского музея.
Мероприятие состоялось 21 сентября. Его посетители наслаждались музыкой и танцами, проходили конкурсы и мастер-классы, экскурсии и лекции. Ожидается, что праздник станет ежегодным.
Ранее мы сообщали о том, что осенний праздник фонтанов в Петергофе пройдет в формате фестиваля. На два дня Нижний парк превратится в волшебный мир сказок Александра Пушкина благодаря использованию видеопроекций, арт-инсталляций, театральных представлений и световых эффектов.
Фото: пресс-служба Русского музея
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