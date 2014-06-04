Новая поликлиника в Новой Охте обслуживает 26 тыс. жителей района

Александр Беглов проверил работу медучреждения, открытого в 2025 году, и анонсировал открытие новых кабинетов по поручению горожан.

В ходе рабочего объезда Красногвардейского района губернатор Александр Беглов посетил новое поликлиническое отделение № 132 Городской поликлиники № 17 в микрорайоне "Новая Охта". Трёхэтажное здание мощностью 260 посещений в смену открыли в прошлом году — сейчас к нему прикреплено более 26 тысяч человек.

Одно из ключевых направлений в петербургском здравоохранении — модернизация и развитие первичного звена. Мы ремонтируем действующие и строим новые поликлиники. В прошлом году жители микрорайона "Новая Охта" получили оснащённое по современным стандартам новое поликлиническое отделение. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В поликлинике работают хирургическое, эндоскопическое и рентгенологическое отделения, кабинеты функциональной диагностики и профилактики, реабилитационное отделение, дневной стационар и кабинеты врачей общей практики. На базе учреждения создан пост скорой помощи с двумя автомобилями — это сократило время приезда экстренных бригад в ближайшие жилые комплексы.

Губернатор осмотрел кабинеты эндоскопии, рентгенодиагностики, малую операционную, перевязочную и кабинет УЗИ. Всё оборудование — современное, включая отечественный рентген-аппарат. Александр Беглов передал поликлинике сертификат на приобретение оптической медицинской системы.

Сейчас в Красногвардейском районе модернизировано 95% поликлиник. По поручению губернатора, данному во время приёма граждан, в августе этого года на проспекте Энергетиков откроются кабинет гинеколога и кабинет педиатра детского отделения № 68. До 2027 года в районе обновят женские консультации на Большеохтинском проспекте и Чарушинской улице, завершат модернизацию поликлиники № 107 и стоматологии № 32. Все работы идут без закрытия учреждений.

В планах до 2035 года — открытие кожно-венерологического диспансера № 8, многопрофильного медцентра на Магнитогорской улице и педиатрического кабинета на Партизанской улице.

