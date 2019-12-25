В Петербурге подготовили избирательные участки к голосованию 18–20 сентября

В Петербурге перед выборами ввели режим "технологической тишины".

В Петербурге завершили организационную подготовку к выборам в Госдуму и Законодательное собрание, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Как сообщил губернатор Александр Беглов, все основные вопросы перед началом голосования уже решены.

На избирательных участках подготовили рабочие места членов комиссий, обеспечили телефонную связь, компьютерную технику и источники бесперебойного питания. В дни голосования помещения будут дополнительно защищены от террористических угроз и пожаров. Все участки оборудовали видеонаблюдением и металлодетекторами.

В Петербурге также введут режим "технологической тишины". Он предусматривает запрет на инженерно-строительные и другие работы, которые способны ограничить подачу воды или энергии на избирательные участки. В случае аварий коммунальные службы должны будут оперативно устранить последствия. Ранее с 15 сентября в России также действует запрет на публикацию опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов до окончания голосования 20 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что на охрану избирателей в Петербурге потратят 26,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV