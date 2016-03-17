Водитель Hyundai сбил женщину и ее 16-летнюю дочь в Сосновом Бору

По факту аварии вынесено определение об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Сосновом Бору с пострадавшими женщиной и девочкой. По факту аварии вынесено определение об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне на проспекте Героев 55-летний водитель Hyundai Solaris, совершая поворот на "зеленый", сбил 16-летнюю учащуюся колледжа и ее 55-летнюю мать. Они переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавших увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки в этом году привлекался два раза к административной ответственности за нарушение ПДД.

