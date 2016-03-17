  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под колеса Lexus на Бухарестской улице попал мужчина
Сегодня, 8:15
169
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под колеса Lexus на Бухарестской улице попал мужчина

0 0

В результате 42-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Полиция Фрунзенского района проводит проверку по факту аварии на Бухарестской улице. ДТП произошло накануне вечером, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Возле дома 30 62-летний водитель Lexus совершил наезд на пешехода. По словам управлявшего машиной, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

В результате 42-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: торговец арбузами, сбивший сотрудника ККИ в Металлострое, отправлен в колонию. Его машина конфискована в доход государства. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: бухарестская улица, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии