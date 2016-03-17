Под колеса Lexus на Бухарестской улице попал мужчина

В результате 42-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Полиция Фрунзенского района проводит проверку по факту аварии на Бухарестской улице. ДТП произошло накануне вечером, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возле дома 30 62-летний водитель Lexus совершил наезд на пешехода. По словам управлявшего машиной, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате 42-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти