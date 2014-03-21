Торговец арбузами, сбивший сотрудника ККИ в Металлострое, отправлен в колонию

К счастью, потерпевший не пострадал.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом рассказали 4 декабря в надзорном ведомстве.

Напомним, фигурант в сентябре, управляя автомобилем, наехал на сотрудника городского комитета по контролю за имуществом в Металлострое. Подсудимый незаконно продавал арбузы. К счастью, потерпевший не пострадал.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его машина конфискована в доход государства.

Ранее на Piter.TV: гитарист группы Nerfreak погиб в ДТП на Измайловском проспекте.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга