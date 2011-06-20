Гитарист группы Nerfreak погиб в ДТП на Измайловском проспекте

Также скончалась девушка музыканта.

На Измайловском проспекте в Петербурге произошло ДТП, после которого погибли гитарист рок-группы Nerfreak Александр и его девушка. Авария случилась в конце ноября, передает 78.ru.

За жизни музыканта и его возлюбленной боролись врачи, они скончались в больнице от полученных травм. Родственники мужчины не знали о трагедии, поскольку находились в Тамбовской области. Виновник ДТП отправлен под арест, проводится расследование.

Ранее на Piter.TV: на трассе "Анташи — Красное Село" в Ленобласти автобус сбил пешехода. Мужчина перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV