На трассе "Анташи — Красное Село" автобус сбил пешехода

Полицейские проводят проверку по факту аварии с автобусом в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром в среду, 3 декабря, на 27-м километре трассы "Анташи — Красное Село" 54-летний водитель Volgabus наехал на пешехода, на вид которому 35-40 лет. Мужчина перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти