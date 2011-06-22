  1. Главная
На трассе "Анташи — Красное Село" автобус сбил пешехода
Сегодня, 11:46
Мужчина перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с автобусом в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром в среду, 3 декабря, на 27-м километре трассы "Анташи — Красное Село" 54-летний водитель Volgabus наехал на пешехода, на вид которому 35-40 лет. Мужчина перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы пришли на помощь водителю Volkswagen, который влетел в ЛЭП в Приозерске. У мужчины зафиксировали гипертонический криз. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

