Росгвардейцы пришли на помощь водителю Volkswagen, который влетел в ЛЭП в Приозерске
Сегодня, 8:59
Машина получила серьезные повреждения, произошел обрыв силового кабеля ЛЭП.

Росгвардейцы оказали помощь водителю Volkswagen Tiguan, попавшему в ДТП в Приозерске. Мужчину госпитализировали, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 2 декабря на улице Гоголя управлявший иномаркой съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач, после чего его отбросило в забор, огораживающий территорию дома. Машина получила серьезные повреждения, произошел обрыв силового кабеля ЛЭП. 

На месте работали медики скорой помощи, наряд ГАИ и пожарно-спасательный отряд. У 64-летнего водителя зафиксировали гипертонический криз. ЛЭП оперативно обесточили. 

Ранее мы рассказывали о том, что оглашен приговор водителю катера, который сбил насмерть женщину на реке Оредеж. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

