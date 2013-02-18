Росгвардейцы пришли на помощь водителю Volkswagen, который влетел в ЛЭП в Приозерске

Машина получила серьезные повреждения, произошел обрыв силового кабеля ЛЭП.

Росгвардейцы оказали помощь водителю Volkswagen Tiguan, попавшему в ДТП в Приозерске. Мужчину госпитализировали, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 2 декабря на улице Гоголя управлявший иномаркой съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач, после чего его отбросило в забор, огораживающий территорию дома. Машина получила серьезные повреждения, произошел обрыв силового кабеля ЛЭП.

На месте работали медики скорой помощи, наряд ГАИ и пожарно-спасательный отряд. У 64-летнего водителя зафиксировали гипертонический криз. ЛЭП оперативно обесточили.

Фото: пресс-служба Росгвардии