Оглашен приговор водителю катера, который сбил насмерть женщину на реке Оредеж

В Ленобласти судоводителю вынесли приговор за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта: 66-летнему жителю Петербурга вменили ч. 2 ст. 263 УК РФ. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 2 декабря.

В сентябре прошлого года фигурант управлял катером без действующих прав в акватории реки Оредеж. На воде он наехал на женщину, она скончалась на месте случившегося.

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура