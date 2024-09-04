  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оглашен приговор водителю катера, который сбил насмерть женщину на реке Оредеж
Сегодня, 16:12
165
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Оглашен приговор водителю катера, который сбил насмерть женщину на реке Оредеж

0 0

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В Ленобласти судоводителю вынесли приговор за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта: 66-летнему жителю Петербурга вменили ч. 2 ст. 263 УК РФ. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 2 декабря. 

В сентябре прошлого года фигурант управлял катером без действующих прав в акватории реки Оредеж. На воде он наехал на женщину, она скончалась на месте случившегося. 

Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что за три дня в Петербурге и Ленобласти произошло свыше 1,1 тыс. ДТП. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: происшествия, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии