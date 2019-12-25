За три дня в Петербурге и Ленобласти произошло свыше 1,1 тыс. ДТП

Погибли шесть человек.

В Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти поделились статистикой ДТП за период с 28 по 30 ноября.

В городе произошло 909 аварий, в 24 из них пострадали 28 человек. Также есть двое погибших. В области же зафиксировали 229 ДТП (18 с пострадавшими). Ранены 16 пассажиров и водителей, скончались четыре человека.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель каршеринга перевернулся и улетел на кладбище в Ленобласти. Автомобиль Geely Cityray оказался на крыше между могилами в поселке Мга. Сейчас сведений о пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти