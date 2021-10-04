В Металлострое торговец арбузами попытался сбить сотрудника ККИ

По факту происшествия направлены материалы в полицию.

В Металлострое сотрудники комитета по контролю за имуществом Северной столицы провели "рисковый" рейд. Об этом сообщили в ведомстве 2 сентября.

При пресечении незаконной торговли они получили яростное сопротивление: торговец арбузами при попытке скрыться прокатил на капоте своего авто одного из работников. К счастью, никто не пострадал. По факту происшествия направлены материалы в полицию.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга