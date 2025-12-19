В 2025 году в Петербурге взрослые совершили почти 3 тыс. преступлений в отношении детей

Более 400 случаев – преступления сексуального характера.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина заявила в эфире программы "Петербург – город решений" на телеканале "Санкт-Петербург" о том, что в прошлом году взрослые совершили около 3 тыс. преступлений в отношении детей. А более 400 случаев – преступления сексуального характера.

Отмечается, что с начала текущего года в городе пропали 29 несовершеннолетних, 28 из них нашли. Единственная трагедия произошла с девятилетним мальчиком из Красносельского района. По данным органов опеки, его семья находилась в "социально опасном положении": к примеру, ребенок не посещал школу.

В данном случае мама не справилась с этой функцией, поэтому ребенок в школу не попал. Не существует службы, которая отслеживает подобные ситуации и принуждает родителей подавать документы в надлежащем виде. Анна Митянина, детский омбудсмен

В настоящее время ситуацию в семье, где воспитываются шестеро детей, оценивает Комиссия по делам несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV