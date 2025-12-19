  1. Главная
В 2025 году в Петербурге взрослые совершили почти 3 тыс. преступлений в отношении детей
Сегодня, 9:49
116
Более 400 случаев – преступления сексуального характера.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина заявила в эфире программы "Петербург – город решений" на телеканале "Санкт-Петербург" о том, что в прошлом году взрослые совершили около 3 тыс. преступлений в отношении детей. А более 400 случаев – преступления сексуального характера. 

Отмечается, что с начала текущего года в городе пропали 29 несовершеннолетних, 28 из них нашли. Единственная трагедия произошла с девятилетним мальчиком из Красносельского района. По данным органов опеки, его семья находилась в "социально опасном положении": к примеру, ребенок не посещал школу. 

В данном случае мама не справилась с этой функцией, поэтому ребенок в школу не попал. Не существует службы, которая отслеживает подобные ситуации и принуждает родителей подавать документы в надлежащем виде. 

Анна Митянина, детский омбудсмен 

В настоящее время ситуацию в семье, где воспитываются шестеро детей, оценивает Комиссия по делам несовершеннолетних. 

Ранее на Piter.TV: подростковая преступность в Петербурге выросла на 20%. 

Фото: Piter.TV 

