"Ъ": иностранные компании просят S7 передать самолеты Airbus для техобслуживания

письмо направлено Египтом, Черногорией и Филиппинами в Минстранс и кабмин.

Частные авиакомпании из Египта и Филиппин предлагают новосибирскому авиаперевозчику S7 передать им самолеты семейства Airbus A320/321neo для технического обслуживания. Воздушные перевозчики также допускают возможность возобновления пассажирский рейсов на указанных самолетах. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на официальные письма, в которых иностранные операторы обращаются к главе российского министерства по транспорту, вице-премьеру страны Виталию Савельеву и председателю федерального правительства Михаилу Мишустину.

В СМИ уточнили, что черногорская компания MelonAero выступила инициатором данного обсуждения. Ее руководители направили обращения к российским властям и авиаперевозчику. Представители MelonAero отмечают в письме на имя вице-премьера России, что современные пассажирские лайнеры Airbus A320/321neo требуют регулярного технического обслуживания. Длительное хранение самолетов этой серии без постоянного использования может привести к значительным расходам на восстановление их пригодности к воздушным перевозкам в будущем. Президент компании Melonaero Олег Евдокимов уведомил, что компания теоретически готова найти заинтересованных лиц на все самолеты A320neo с двигателями американской компании Pratt & Whitney. По словам Олега Евдокимова, на данном этапе оператор AlMasria может приобрести от трех до пяти самолетов.

Также известно, что филиппинская авиакомпания Seair Int в документе указала на готовность возобновить пассажирские рейсы с Россией и потребности в двух Airbus A321neo. на этих воздушных суднах перевозчик хотел бы запустить рейсы из Филиппин в такие города как Владивосток, Иркутск, Красноярск и Новосибирск. Египетский авиаперевозчик AlMasria уже осуществляет гражданские перевозки в Россию, однако иностранная компания хотела бы увеличить их количество с помощью новых самолетов.

В Общественной палате считают, что вода, питание и отель положены пассажирам задержанных рейсов безвозмездно.

Фото: Piter.tv