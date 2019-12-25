Евгений Машаров заметил, что пассажирам следует обеспечить комфортные условия во время ожидания перелета.

Пассажиры авиакомпаний при длительной задержке рейсов имеют право на бесплатные напитки, еду, телефонные звонки, хранение багажа и размещение в отеле в зависимости от сроков ожидания. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства ТАСС сделал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Специалист полагает, что пассажиру должны обеспечить хранение багажа и доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда человеку предоставляется отель.

Обеспечение горячим питанием предусмотрено при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время, размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное. Евгений Машаров, эксперт

Напомним, что на территории России в последнее время регулярно наблюдаются отмены и задержки рейсов в аэропортах из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Это приводит в том числе к скоплению людей в воздушных гаванях и длительному ожиданию. По словам Евгения Машарова, отечественные авиакомпании должны предлагать дополнительные безвозмездные услуги пассажирам, вне зависимости от того, по чьей вине задерживается или перенесен рейс. В частности, важно предоставлять доступ к комнате матери и ребенка для детей в возрасте до семи лет. При ожидании перелета более двух часов - прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

Самолет из Петербурга в Москву 40 минут кружил в небе из-за пробок.

Фото: Piter.tv