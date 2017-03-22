В Петербурге потребуют пожизненного заключения для убийцы 9-летнего мальчика

Собранная доказательственная база признана достаточной для передачи материалов в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление СК России по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется по статьям "Убийство" (пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, 30 января обвиняемый посадил в свой автомобиль 9-летнего мальчика, который находился у парковки гипермаркета на Таллинском шоссе. В салоне фигурант совершил в отношении потерпевшего противоправные действия. Чтобы скрыть следы преступления, он обмотал лицо и голову ребенка липкой лентой, что привело к механической асфиксии и смерти. Тело убитого было сброшено в водоем в Ломоносовском районе.

Для установления всех обстоятельств произошедшего была проведена масштабная работа: допрошено более 80 свидетелей и проведено свыше 70 экспертиз, включая генетические, видеотехнические и судебно-медицинские. Изучены значительные объемы видеозаписей с камер наблюдения. Полученные доказательства полностью опровергли версию самого фигуранта.

В ходе расследования обвиняемый признал вину. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым. Также следователи Главного управления криминалистики провели проверку показаний подозреваемого на месте происшествия.

Собранная доказательственная база признана достаточной для передачи материалов в суд для рассмотрения по существу.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу