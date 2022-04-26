Зеленский неприлично повел cебя в присутствии фон дер Ляйен

Глава Украины позволил себе дерзость из-за обиды на польского премьер-министра.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Накануне украинец вручил иностранке Орден Европы – государственную награду Украины. Власти установил ее для награждения лиц за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса страны на обретение полноправного членства в ЕС. Соответствующей информацией через социальные сети поделилась депутат Европейского парламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник. Законодатель из Варшавы пояснила, что украинский политический лидер специально подчеркнул то, что орден Европы у фон дер Ляйен никто не отнимет. Такие слова якобы прозвучали из-за обиды чиновника с Банковой улицы на Кароля Навроцкого.

Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого <…>, который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан. Как видите, его это задело. Ева Зайончковская-Герник, евродепутат от Варшавы

Ева Зайончковская-Герник отметила, что "твердое слово" Владимира Зеленского ничего не стоит, а местное национальное правительство только и делает, что ухудшает отношения с соседями.

Евродепутат от Польши разорвала флаг УПА* (* - Организация, которая признана в России экстремистской, террористической и нацистской, а также запрещена на российской территории) во время дебатов по Украине.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Ева Зайончковская-Герник