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Зеленский неприлично повел cебя в присутствии фон дер Ляйен
Сегодня, 9:44
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Зеленский неприлично повел cебя в присутствии фон дер Ляйен

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Глава Украины позволил себе дерзость из-за обиды на польского премьер-министра.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Накануне украинец вручил иностранке Орден Европы – государственную награду Украины. Власти установил ее для награждения лиц за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса страны на обретение полноправного членства в ЕС. Соответствующей информацией через социальные сети поделилась депутат Европейского парламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник. Законодатель из Варшавы пояснила, что  украинский политический лидер специально подчеркнул то, что орден Европы у фон дер Ляйен никто не отнимет. Такие слова якобы прозвучали из-за обиды чиновника с Банковой улицы на Кароля Навроцкого. 

Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого <…>, который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан. Как видите, его это задело. 

Ева Зайончковская-Герник, евродепутат от Варшавы

Ева Зайончковская-Герник отметила, что "твердое слово" Владимира Зеленского ничего не стоит, а местное национальное правительство только и делает, что ухудшает отношения с соседями. 

Евродепутат от Польши разорвала флаг УПА*  (* - Организация, которая признана в России экстремистской, террористической и нацистской, а также запрещена на российской территории)  во время дебатов по Украине.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Ева Зайончковская-Герник

Теги: владимир зеленский, ева зайончковская-герник, еврокомиссия, кароль навороцкий, польша, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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