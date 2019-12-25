Росгвардейцы задержали двое рецидивистов после ограбления 17-летнего петербуржца

Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Сотрудники Росгвардии задержали двоих ранее судимых граждан, которые напали на прохожего и ограбили его. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы получили приметы злоумышленников, которые напали на юношу недалеко от здания гимназии на улице Восстания. Мужчины нанесли ему телесные повреждения, похитили поясную сумку с банковскими картами и дорогостоящими наушниками, после чего скрылись во дворах соседних домов.

По "горячим" следам наряд задержал подозреваемых. Злоумышленники попытались сбежать, однако им этого сделать не удалось. Их доставили в 78-й отдел полиции.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге два парня наломали зеркал с машин и несли их в зонтике.

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