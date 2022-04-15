ФСБ задержала жителя Ростова-на-Дону за шпионаж

По данным следствия, задержанный передавал украинской стороне информацию о дислокации подразделений ВС РФ.

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ростова-на-Дону за шпионаж. Об этом сообщили в региональном управлении силового ведомства.

По данным следствия, гражданин России передавал украинской стороне информацию о дислокации подразделений ВС РФ. Отмечается, что задержанный работал на одном из городских мероприятий. В апреле 2024 года подозреваемый "передал стороне противника данные", которые могли быть использованы против российских войск. У него изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с представителем украинской стороны. Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве.

Видео: Управление ФСБ России по Ростовской области