ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военных в Москве

Задержан 30-летний гражданин РФ, который был завербован украинской военной разведкой.

Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на трех высокопоставленных военных в Москве. Об этом сообщили в ЦОС спецслужбы.

Отмечается, что задержан 30-летний гражданин РФ, который был завербован украинской военной разведкой. Злоумышленник организовал доставку трех мощных бомб через курьерские службы, замаскировав их под подарки, по адресам проживания трех российских офицеров. Взорвать бомбы предполагалось после отчетов курьеров о доставке посылок.

По словам задержанного, его завербовали в мае нынешнего года. Он также признался, что согласился за деньги исполнить поручения кураторов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что ФСБ в Челябинске пресекла экстремистскую деятельность сторонника украинских националистов.

Видео: ЦОС ФСБ России