Мужчине грозит заключение на срок до шести лет.

Сотрудники регионального управления российского силового ведомства по городу Челябинску задержали сторонника украинских националистических структур, который разместил в публичном доступе экстремистские призывы. По факту произошедшего следственными органами было возбуждено уголовное дело. Речь идет о пункте "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ за общественные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием сети Интернет.

Проводятся следственные действия по закреплению полученных доказательств. пресс-служба УФСБ РФ по региону

В надзорной структуре отметили, что местный житель пойман благодаря комплексу оперативно-разыскных мероприятий. Оперативники установили, что то мужчина является сторонником киевского режима, а также украинских националистических структур. Мужчина действовал умышленно, разместив в социальной сети материалы, содержащие призывы к действиям, осуществляемым против безопасности государства. Теперь ему грозит наказание на срок до шести лет лишения свободы.

Суд в ЛНР приговорил к 12 годам колонии шпионившего в пользу Киева.

Фото и видео: Пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области