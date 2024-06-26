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Суд в ЛНР приговорил к 12 годам колонии шпионившего в пользу Киева

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Сообщается, что 32-летний мужчина передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации российских войск в регионе.

Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам колонии шпионившего в пользу Киева гражданина Украины. Об этом сообщили в прес-службе УФСБ России по республике.

По данным ведомства, 32-летний мужчина передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации российских войск в регионе. Гражданин Украины использовал интернет-мессенджеры для передачи информации. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза.

Видео: УФСБ России по ЛНР

Теги: лнр, приговор, суд, шпионаж
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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