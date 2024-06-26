Суд в ЛНР приговорил к 12 годам колонии шпионившего в пользу Киева

Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам колонии шпионившего в пользу Киева гражданина Украины. Об этом сообщили в прес-службе УФСБ России по республике.
По данным ведомства, 32-летний мужчина передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации российских войск в регионе. Гражданин Украины использовал интернет-мессенджеры для передачи информации. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза.
Видео: УФСБ России по ЛНР
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