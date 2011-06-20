ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза

Отмечается, что бывшего чиновника обвиняют по делу о хищении более двух миллиардов рублей.

ФСБ России показала задержание экс-чиновника Минсельхоза РФ Олега Донских, который был в розыске 12 лет. Видео задержания опубликовала ЦОС ведомства.

Отмечается, что бывшего чиновника обвиняют по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Донских был задержан тремя оперативниками в Истринском районе Московской области. Он заявил, что живет в регионе с 2008 года, но не знает, за какие преступления находится в федеральном розыске.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ.

Видео: ФСБ России