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ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза

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Отмечается, что бывшего чиновника обвиняют по делу о хищении более двух миллиардов рублей.

ФСБ России показала задержание экс-чиновника Минсельхоза РФ Олега Донских, который был в розыске 12 лет. Видео задержания опубликовала ЦОС ведомства.

Отмечается, что бывшего чиновника обвиняют по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Донских был задержан тремя оперативниками в Истринском районе Московской области. Он заявил, что живет в регионе с 2008 года, но не знает, за какие преступления находится в федеральном розыске.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ.

Видео: ФСБ России

Теги: задержание, минсельхоз россии, фсб россии, чиновник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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