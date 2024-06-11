На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

Мужчина отправлен под стражу.

Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с Службой безопасности Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления силового ведомства. Установлено, что после начала проведения специальной военной операции подозреваемый в инициативном порядке установил сотрудничество с иностранными спецслужбами на конфиденциальной основе.

Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации. пресс-служба УФСБ РФ по Камчатке

В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Речь идет о преступлении, связанном с поддержанием гражданином РФ сотрудничества с представителями другого государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. В настоящее время фигурант расследования находится под стражей.

В Крыму приговорили к шести годам колонии мужчину, который вступил в сговор с СБУ.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, УФСБ РФ по Камчатке