В Крыму приговорили к шести годам колонии мужчину, который вступил в сговор с СБУ

Сотрудники ФСБ РФ раскрыли противоправные действия местного жителя.

Верховный суд по Крыму приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за то, что мужчина через мессенджеры вступил в сговор со Службой безопасности Украины. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ России. Известно, что фигурант расследования пытался помешать проведению специальной военной операции на территории киевского режима.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей. сообщение суда

Стоит отметить, что жителя полуострова признали виновным в том, что он в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года вступил в сговор с иностранными представителями СБУ. Поддерживая связь с кураторами через социальные сети,россиянин выразил готовность к сотрудничеству. Он также предлагал украинцам способы, которыми намеревался помешать Ведению СВО. Противоправные действия были оперативно пресечены местными силовыми структурами.

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Фото и видео: Telegram / УФСБ РФ по Крыму и Севастополю