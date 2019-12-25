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В Петербурге два парня наломали зеркал с машин и несли их в зонтике
Сегодня, 8:49
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Alena_Zinovieva

В Петербурге два парня наломали зеркал с машин и несли их в зонтике

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Подозреваемые в краже находились в состоянии алкогольного опьянения.

Рано утром 8 июня в Выборгском районе Петербурга сотрудники ДПС задержали двух молодых людей. Их подозревают в краже зеркал с шести машин. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Задержание произошло возле дома №33/5 на улице Композиторов. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка заметили их с необычной ношей в руках. Украденные зеркала 21-летние парни несли в зонтике.

В настоящий момент молодых людей доставили в отделение полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан подозреваемый в краже денег у блокадницы.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: дпс, зонтик, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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