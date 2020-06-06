В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег у блокадницы

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Разыскивается второй злоумышленник.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из двух подозреваемых в краже у жительницы блокадного Ленинграда 85 тысяч рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, был задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении 80-летней женщины. Она обратилась в полицию 23 апреля.

По предварительной информации, задержанный и его знакомый наведались в квартиру пожилой петербурженки под предлогом установки счетчиков для воды. После этого из сумки пенсионерки были похищены 85 тысяч рублей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража). Второй подозреваемый разыскивается.

Ранее мы сообщали о том, что обвиняемого в стрельбе на Невском проспекте арестовали до 4 августа. Решение вынес Октябрьский районный суд.

Фото: piter.tv