Обвиняемого в стрельбе на Невском проспекте арестовали до 4 августа

Решение вынес Октябрьский районный суд.

В субботу, 6 июня, свое решение по делу о стрельбе на Невском проспекте в Петербурге вынес Октябрьский районный суд. 42-летний Заур Каримов, обвиняемый в совершении преступления по статье "убийство", заключен под стражу до 4 августа.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, по версии следствия, 4 июня мужчина, имея умысел на убийство, произвел не менее одного выстрела из неустановленного оружия в область головы погибшего молодого человека. Конфликт произошел у одного из зданий на Невском проспекте.

Адвокат Каримова, который просил для подзащитного домашний арест, сообщил суду, что обвиняемый находился в шоковом состоянии и намеревался дать явку с повинной, но не успел. Каримов назвал случайностью все произошедшее. Также он отметил, что сразу после того, как совершил преступление, поехал в Лугу ставить свечку за здоровье потерпевшего к иконе Божьей Матери. Вопрос судьи, почему сначала нельзя было вызвать скорую помощь, остался без ответа.

Напомним, 5 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района г. Санкт-Петербурга был задержан 42-летний мужчина, работающий охранником в коммерческой фирме. Его подозревают в стрельбе из травматического пистолета в 24-летнего студента СПбГУ.

Подозреваемый был задержан в квартире своей сожительницы в доме 28 по Загородному проспекту.

Фото, видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга