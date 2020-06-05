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Задержан подозреваемый в стрельбе на Невском проспекте

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Его нашли в квартире сожительницы.

Задержан подозреваемый в стрельбе на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В пятницу, 5 июня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района г. Санкт-Петербурга задержан 42-летний Заур, работающий охранником в коммерческой фирме. Его подозревают в стрельбе из травматического пистолета  в 24-летнего студента СПбГУ.

Подозреваемый был задержан в квартире своей сожительницы в доме 28 по Загородному проспекту. В настоящее время он передается в следственные органы.

Фото: МВД
Видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Щербаков)

Теги: невский проспект, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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