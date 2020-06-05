Задержан подозреваемый в стрельбе на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В пятницу, 5 июня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района г. Санкт-Петербурга задержан 42-летний Заур, работающий охранником в коммерческой фирме. Его подозревают в стрельбе из травматического пистолета в 24-летнего студента СПбГУ.
Подозреваемый был задержан в квартире своей сожительницы в доме 28 по Загородному проспекту. В настоящее время он передается в следственные органы.
Фото: МВД
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