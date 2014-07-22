В Тосно задержан мужчина, избивший местного жителя арматурой

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и мотивы нападения.

В Тосненском районе Ленинградской области полиция задержала 34-летнего местного жителя по подозрению в жестоком избиении 43-летнего мужчины. Инцидент произошел вечером 29 мая около 20:20 у дома 75 на проспекте Ленина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт между мужчинами перерос в драку, в ходе которой подозреваемый использовал арматурный прут. Пострадавший с травмой ноги был обнаружен прибывшими на место полицейскими и госпитализирован. Медики диагностировали у него множественные ушибы головы, перелом пальца руки и открытый перелом берцовой кости.

В отношении задержанного, работающего инженером, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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Фото: Piter.TV