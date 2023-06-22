ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе

В Запорожье представители СБУ готовили теракт на железной дороге.

В городе Мелитополе задержаны члены украинской диверсионной группы, которые оказались причастны к покушениям на государственных служащих. Подозреваемые планировали подорвать железную дорогу под военным составом. Об этом журналистам рассказали представители силового ведомства страны.

Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в городе Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Задержанными лицами совершены покушения на жизнь руководителей.... ФСБ по региону

Установлено, что иностранные террористы планировали с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от представителей СБУ, подорвать железнодорожные пути. Мужчины были пойманы в момент изъятия из схрона взрывчатки. По факту инцидента возбуждены уголовные дела. Силовики не стали уточнять, на жизни кого из чиновников дивесанты ранее покушались.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ РОссии