Убийство 11-летней давности раскрыли в Раменском

Следователи Московской области раскрыли подробности уголовного дела.

В Раменском на территории Московской области правоохранительные структуры арестовали мужчину, который в 2012 году убил женщину в городе Жуковский, после чего - поджог дом для того чтобы скрыть преступление. Соответствующее заявление сделали региональные следователи. Известно, что тело женщины экстренные службы обнаружили во время ликвидации возгорания. Долгое время этот эпизод не был раскрыт. Однако криминалисты провели допросы свидетелей и выяснили новые обстоятельства произошедшего, после чего была организована повторная судебно-медицинская экспертиза, а также судебно-баллистическая, молекулярно-генетические исследования.

Получены сведения о причастности 53-летнего мужчины к совершенному преступлению. 8 июня 2023 года в результате грамотно спланированных мероприятий удалось установить местонахождение обвиняемого, после чего он был задержан. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, готовивших покушение на представителей власти.

Фото и видео: Telegram / СК по Московской области