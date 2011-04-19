ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, готовивших покушение на представителей власти

Диверсанты планировали совершить преступление "с применением самодельного взрывного устройства".

Сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе диверсантов, готовивших покушение на представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Запорожской области.

Задержанные были завербованы лавным управлением разведки Минобороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности. Их целями являлись сотрудники органов власти региона. Диверсанты планировали совершить преступление "с применением самодельного взрывного устройства". Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

Ранее мы сообщали, что жителя Хабаровского края задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ криптовалютой.

Видео: ФСБ России