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Жителя Хабаровского края задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ криптовалютой

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Мужчина переводил личные деньги на покупку беспилотников и тепловизоров для ВСУ.

Сотруники ФСБ России задержали жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене в виде финансирования Вооруженных сил Украины через криптовалюту. Об этом журналистам сообщили в среду 21 июня в Центре общественных связей силового ведомства страны. Известно, что подозреваемый мужчина осуществил переводы армии противника в виде личных денежных средств при помощи третьих лиц, проживающих на территории Украины. В частности, на счет благотворительной организации проступили средства для покупки беспилотников для ВСУ, а также тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ.

ЦОС ФСБ РФ

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы, а с апреля 2023 года речь может пойти уже о пожизненном сроке заключения.

В Нальчике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: всу, госизмена, криптовалюта, фсб, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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