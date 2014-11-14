В Нальчике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

Силовики выявили противоправную деятельность в КБР.

Силовики ФСБ России задержали в городе Нальчике, расположенного на территории Кабардино-Балкарской Республики, украинского гражданина по подозрению в шпионаже в пользу СБУ (Службы безопасности Украины). Соответствующее заявление в рамках выступления в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Специалисты добавили, что сведения, отправляемые киевскому режиму иностранцем могли использоваться против безопасности РФ в условиях проведения специальной военной операции.

Пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию СБУ, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера... сообщение ЦОС ФСБ РФ

Следственными органами в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ. Максимальное наказание за преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы. Силовики продолжают проводить оперативные и розыскные мероприятия.

ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России