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ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области

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Сотрудники ФСБ выявили непосредственного исполнителя, задержали его пособника.

Сотрудники ФСБ пресекли попытку терактов против властей Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Отмечается, что за попытками совершить серию диверсионно-террористических актов стояло Главное управление разведки Минобороны Украины. Сотрудники ФСБ выявили непосредственного исполнителя, задержали его пособника. Они также изъяли средства совершения преступлений и определили каналы агентурной связи и способы финансирования. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ и взрывных устройств.

Ранее ФСБ задержала боевика, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году.

Видео: ФСБ России

Теги: задержание, запорожская область, теракты, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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