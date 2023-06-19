ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области

Сотрудники ФСБ выявили непосредственного исполнителя, задержали его пособника.

Сотрудники ФСБ пресекли попытку терактов против властей Запорожской области. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Отмечается, что за попытками совершить серию диверсионно-террористических актов стояло Главное управление разведки Минобороны Украины. Сотрудники ФСБ выявили непосредственного исполнителя, задержали его пособника. Они также изъяли средства совершения преступлений и определили каналы агентурной связи и способы финансирования. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ и взрывных устройств.

Ранее ФСБ задержала боевика, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году.

Видео: ФСБ России